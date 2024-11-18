Hakkari'de minibüs takla attı: 11 kişi yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Sabri Kaya yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak tatla attı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Köprülü köyü yakınında Sabri Kaya yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak tatla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.