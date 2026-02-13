Hakkari'de, mobbinge maruz bırakıldığı iddia edilen başkomiser intihar etti

Mobbinge maruz bırakıldığı iddia edilen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Başkomiser Mehmet Cengiz intihar etti.

Dün (12 Şubat) akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cengiz'in beylik tabancasıyla intihara teşebbür ettiği, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağman kurtarılmadığı öğrenildi.

Cengiz'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Yozgat'ın Kadışehri ilçesine gönderildi.

Bir süre önce, görev yeri değiştirilen Cengiz'in, mobbinge maruz bırakıldığı iddia edildi.

BİR İNTİHAR DA BOLU'DA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nurullah E. de dün akşam aracı içerisinde beylik tabancası ile yaşamına son verdi.

Nurullah E.'nin intihar etmeden önce birlikte oturduğu meslektaşına kanser hastası olduğunu ifade ettiği, meslektaşının müdahale etmeye çalıştığı esnada silahın ateş aldığı öne sürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurullah E. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.