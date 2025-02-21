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Hakkari'de mobilya atölyesinin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü

Hakkari'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle bir mobilya atölyesinin çatısı çöktü.

Güncel
  • 21.02.2025 17:39
  • Giriş: 21.02.2025 17:39
  • Güncelleme: 21.02.2025 17:40
Hakkari'de mobilya atölyesinin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü
Fotoğraf: İHA

Hakkari’de Şükrü Kurt’un sahibi olduğu mobilya atölyesinin çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Kentte iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gazi Mahallesi Avukat Muhsin Zeydan Caddesi’nde bulunan Şükrü Kurt’a ait mobilya atölyesinin çatısı, gece saatlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle çöktü.

Şükrü Kurt, geçim kaynağı olan atölyesinin yıkılmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Burası benim tek geçim kaynağım. İki milyon liralık zararım var ve ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

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