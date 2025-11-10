Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 10.11.2025 12:07
  • Giriş: 10.11.2025 12:07
  • Güncelleme: 10.11.2025 12:07
Kaynak: DHA
Hakkari'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde yol yapım çalışmalarında görevli olan operatör Orhan Yıldız, iş makinesiyle çalıştığı sırada yol kenarında bir hareket fark etti. Yaklaştığında bir vaşakla karşılaşan Yıldız, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra vaşak, yavaş adımlarla gözden kayboldu. (DHA)

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

BirGün'e Abone Ol