Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.
Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Karlı köyü yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 öğretmen, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.