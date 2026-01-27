Hakkari'de operasyon: 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Yüksekova kırsalında, 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor." ifadesini kullandı.