Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 10.04.2025 11:08
  • Giriş: 10.04.2025 11:08
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:10
Kaynak: AA
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi, ambulanslarla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

BirGün'e Abone Ol