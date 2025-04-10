Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 8 kişi yaralandı
Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi, ambulanslarla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarmanın önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.