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Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 17:06
  • Giriş: 22.08.2023 17:06
  • Güncelleme: 22.08.2023 17:06
Kaynak: AA
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Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yüksekova-Hakkari kara yolunun 15. kilometresinde E.S. idaresindeki 34 PC 3426 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki P.A. ve A.S. hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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