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Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.03.2025 12:27
  • Giriş: 31.03.2025 12:27
  • Güncelleme: 31.03.2025 12:27
Kaynak: AA
Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vezirli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AVY 019 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arda Kameri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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