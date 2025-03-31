Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Vezirli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AVY 019 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Arda Kameri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.