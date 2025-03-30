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Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 14:33
  • Giriş: 30.03.2025 14:33
  • Güncelleme: 30.03.2025 14:33
Kaynak: AA
Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 FIZ 41 plakalı pikap ile 34 BLB 563 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolunun Yeniköprü Tüneli yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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