Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kaynak: AA
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 FIZ 41 plakalı pikap ile 34 BLB 563 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolunun Yeniköprü Tüneli yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.