Hakkari'de polis müdahalesine rağmen kayyum protestosu

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alındığı ve yerine kayyum atandığı Hakkari'de yurttaşlar bir araya geldi. Çok sayıda siyasi parti temsilcisinin de katıldığı protesto, polisin şiddetli müdahalesine rağmen devam etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) çağrısıyla belediye başkanlığına kayyum atanan Hakkari'de yurttaşlar protesto için bir araya geldi.

Eyleme, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, CHP heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

31 Mart'ta seçilen Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak kayyum atanmasına tepki gösteren yurttaşlara polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yürüyüş sırasında sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Hırsız başkan istemiyoruz’’ ve “Bijî berxwedana Hekkarî” sloganları atıldı. Hatimoğulları ve beraberindekiler ardından oturma eyleminin yapıldığı Bulvar Caddesi’ne geldi.

"FAŞİZM, HALKIN İRADESİNE YENİLECEK"

Halk TV yayınına katılan Tülay Hatimoğulları, şu açıklamalarda bulundu:

"Hakkari'de kayyumu protesto etmek için halkla birlikteyiz. Burada demokratik hakkımız olan basın açıklamasını gerçekleştirirken kitleye gaz sıkıp copladılar. Yaralı olan arkadaşlarımız var. Milletvekilleri dahil herkese saldırdılar. Halkın iradesi bu sokakta. Belediyede kayyumu bu şekilde tutacaklarını zannediyolarsa halkın iradesine yenilecekler. Faşizm, halkın iradesine yenilecek. Hakkari halkı onurlu şekilde mücadelesini sürdürecek."

"BU SİYASİ DARBEYİ KABUL ETMİYORUZ"

Daha sonra basın açıklaması da düzenleyen Hatimoğulları, hukuken bütün süreçler tamamlanana kadar belediye başkanına görevden el çektirilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Değerli Türkiye halkları, onlar sizi yanıltıp çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Mehmet Başkanımız, 2014’te hakkında açılmış olan bir dava üzerinden şimdi yargılanmak üzere gözaltına alınıyor. 2014’te açılmış olan dava dosyası Mehmet Başkanımız belediye eş başkanı seçilene dek bekletiliyor. Bakın, hukuken olması gereken şudur. Şayet bir soruşturma gerekiyorsa bir belediye başkanı için yapılması gereken şudur. Önce soruşturma açılır ve süreci takip edilir.

Hukuken bütün süreçler tamamlanana ve nihai karar açıklanana dek belediye başkanına görevden el çektirilemez. Sonuç itibariyle bir hüküm giyerse de o belediye başkanı, onun yerine o kentin belediye meclisinden yeni bir belediye başkanı seçilir. Oysa bunlar bütün bu aşamaları yerine getirmeden, daha kayyımın atandığı kağıt bile gelmeden belediyeyi kolluk kuvveti kontrol altına alıyor. İşte bu AKP’nin bu ülkeyi yönetme biçimidir. Faşizmdir bunun adı, darbedir. Siyasi darbedir bunun adı. Bu siyasi darbeyi burada bir kez daha protesto ediyor ve kabul etmeyeceğimizi bu meydanda haykırıyoruz."