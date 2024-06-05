Hakkari'de protestolar sürüyor: Valilik binası önünde oturma eylemi başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a yargılandığı davadan 19 yıl 6 ay hapis cezası verilmesinin ardından kentte protestolar başladı. Mahkeme ve kayyum kararına tepki gösteren Hakkari halkı, yoğun polis ablukası altında Adliye binası önünden Valilik binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Valilik binası önünde kararı protesto etmek için başlatılan oturma eylemi sürüyor.

Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasının ardından kentte başlayan protestolar sürüyor.

Akış'ın hapse mahkum edildiği duruşmanın ardından mahkeme önünde protestolar başladı.

Halk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti milletvekillerinin de katılımıyla Valilik binası önüne doğru yürüyüş yapmak istedi ancak alan polis ablukası altına alındı.

Hakkari halkı ve milletvekilleri kent merkezine girerek cadde boyunca sloganlarla yürüdü. Sokaklar ablukaya alınırken, esnaf ise kepenk kapattı.

Hakkari Adliyesi önünde güvenlik önlemleri artırıldı / AA

Abluka altındaki alanda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Hakkari Valiliği önünde açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendini kayyım atayan valinin emriyle bizlere saldırarak halkın iradesini alaşağı edeceğini zannedenler bir kez daha gördüler ki halk kendi partisinin yanında, faşistlerin değil. Halk, halk düşmanı olan AKP'nin değil, DEM Parti'nin yanında. Bu tavrı sindiremeyen, hazmedemeyen başta Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere gelsinler Hakkari halkını görsünler. Hakkari halkı 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeye bugün alanlarda, meydanlarda sahip çıkıyor. Buradan bir kez daha saraya sesleniyorum; Kayyım irade gaspıdır, kayyım darbedir. Bugün bir kez daha AKP'nin darbesi tescillenmiştir. AKP her Allah'ın günü bir darbenin altına imza atıyor. Hepsi yargılanacak, bu karar bizde yok hükmünde. Yolumuza devam edeceğiz. Heyetimizle birlikte Hakkari halkının yanında olmaya, kayyımın karşısında olamaya devam edeceğiz."

OTURMA EYLEMİ BAŞLATILDI

Açıklamanın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile milletvekilleri Hakkari Valiliği'nin önünde oturma eylemine başladı.

Valilik binası önünde başlatılan oturma eylemi devam ederken Leyla Zana, DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Sırrı Sakık ile birlikte Hakkari'ye giderek kayyum karşıtı protestoya katıldı.