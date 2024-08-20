Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı

Hakkari'de güvenlik korucularını taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 20:14
  • Giriş: 20.08.2024 20:14
  • Güncelleme: 20.08.2024 20:14
Kaynak: AA
Hakkari'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 güvenlik korucusu yaralandı

Güvenlik korucularının bulunduğu 06 EE 5968 plakalı kamyonet, Ağaçdibi köyü yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 güvenlik korucusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol