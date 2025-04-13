Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkari'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 15:47
  • Giriş: 13.04.2025 15:47
  • Güncelleme: 13.04.2025 15:47
Kaynak: AA
Hakkari'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakkari-Çukurca kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 HY 471 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Geçimli köyü yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

BirGün'e Abone Ol