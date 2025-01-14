Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde son günlerdeki yağışların ardından ulaşıma kapanan 132 yerleşim yeri, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da etkili olan yoğun sis ise görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, sulak alanlar da buzla kaplandı.