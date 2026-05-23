Hakkari'de şüpheli kadın ölümü: Ayfer Kızıldoğan evinde ölü bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Ayfer Kızıldoğan, evinde şüpheli şekilde ölü bulundu. Uzun süre haber alamayan oğlunun ihbarı üzerine eve giren ekipler, Kızıldoğan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın
  • 23.05.2026 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
Hakkari Yüksekova'da 56 yaşındaki Ayfer Kızıldoğan yaşadığı evde şüpheli şekilde ölü bulundu.

MA'da yer alan habere göre, Yüksekova ilçesinde TOKİ konutlarında yaşayan 56 yaşındaki Ayfer Kızıldoğan’dan uzun süre haber alamayan oğlu evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, Ayfer Kızıldoğan’ı hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayfer Kızıldoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayfer Kızıldoğan’ın şüpheli ölümüne dair soruşturma başlatıldı.

