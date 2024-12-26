Hakkari'de taşımalı eğitime 'kar' engeli

Meteoroloji’nin hava tahminleri sonrası bugün gece saatlerinde Hakkari'de kar yağışı bekleniyor. Gece başlayıp yarın da devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve orta dereli okullar yarın için bir gün tatil edildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu gece başlayacak olan kar yağışı ve akabinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle Cuma günü (yarın) için taşımalı eğitim kapmasındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.