Hakkari'de vahşet: Kül dökülen alanda 20 ölü köpek bulundu

Hakkari Yüksekova'da, belediyenin kül dökme alanı olarak kullandığı Esendere kara yolundaki Yeşildere Mahallesi yakınlarında, dün bölge halkı, çok sayıda ölü köpek buldu. Kömür küllerinin bırakıldığı torbalar arasında, aralarında yavruların da olduğu ölü köpekleri görenler, yetkililere haber verdi.

Belediye yetkilileri, Suüstü köyünde köpeklerin kaldığı bir barınaklarının olduğunu ve burada 200 köpeğin bulunduğunu, sokaklarda topladıkları köpekleri de bu alana getirdiklerini, yaşanan olayı da araştırdıklarını belirtirken, yaşam savunucuları ise duruma tepki gösterdi.

Şemdinli'de kadın kuaförü olan Fadime Kavcı, içler acısı bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Alanda birçok köpek ölüsü bulunuyor. Hepsi kömür torbalarının arasından çıktı. Üzerlerine kömür külleri atılmış. Kafası kopuk hayvanlar var. Biz hayvanseverler olarak bu katliama karşıyız. Kapsamlı bir denetim yapılmasını istiyoruz. Bu çöplük bölgesine bakılmasını istiyoruz. Hayvansever olarak bizler burada bir şey yapamıyoruz" dedi.

Yüksekova’da ortaokul öğrencisi Eslem Teker (12), 18 Ocak'ta köpek saldırısında hayatını kaybetmişti.