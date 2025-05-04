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Hakkari'de yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 13:43
  • Giriş: 04.05.2025 13:43
  • Güncelleme: 04.05.2025 13:43
Kaynak: AA
Hakkari'de yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı köyü yakınında Muhammed Özbeğ'in kullandığı kamyonet, yamaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Özbeğ ve yanındaki Ramazan Deniz, ekiplerce kamyonetten çıkarılarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özbeğ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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