Hakkari'de yıldırım düştü, 62 küçükbaş öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 62 küçükbaş öldü.

Gelişen köyü kırsalında, dün otlatılan küçükbaşların bulunduğu bölgeye, etkili olan yağışla yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 62 küçükbaş öldü.

Sürü çobanının ihbarıyla bölgeye köy halkı geldi.

Sayımlarda ölen hayvanların Nevzat, Ünal ve Zikri Ekinci'ye ait olduğu belirtildi. İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri rapor tutarken, ölen küçükbaşlar kırsaldaki toprağa gömüldü.