Hakkari'deki ceviz ağacı geniş kovuğuyla dikkati çekiyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiği ceviz ağacı ilgi görüyor.

Beldenin Çaylıca Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır meyve veren ceviz ağacı, geniş kovuğuyla dikkati çekiyor.

Bölgenin en eski ceviz ağaçlarından biri olduğu değerlendirilen ve zamanla içi boşalan ağacın kovuk kısmına yaklaşık 10 kişi sığabiliyor.

Mahalle sakinlerinden Turgut Özatak, ceviz ağacının asırlık olduğunu ve gövdesinin çok geniş olduğunu belirtti.

Ağacın kovuğuna yaklaşık 10 kişinin sığabildiğini aktaran Özatak, "Geçen sosyal medyada bir paylaşım olmuş. Bayağı beğenildi. Köyümüzün imajı için iyi oldu. Her yıl meyvesini topladığımız bir ağaçtır. Her yıl kilolarca ceviz topluyoruz." dedi.