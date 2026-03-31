Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonları kurdukları, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları ve bu faaliyetleri örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar sonucunda; illegal finansal ekosistem ve katmanlama (layering) faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar Türk lirası tutarında para trafiği tespit edildi. Bu tutarın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından belirlenen en yüksek meblağ olduğu değerlendirilmektedir.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün uluslararası yapılanması da deşifre edilerek, illegal faaliyetlerin Bosna-Hersek’te bulunan sunucu ve yönetim katmanlarına kadar uzandığı belirlendi. Bu çerçevede, sistemin teknik altyapısında kritik rol oynayan 1 şüpheli hakkında Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla çıkarılan Kırmızı Bülten neticesinde, yürütülen uluslararası adli yardımlaşma ve eş zamanlı operasyonel hamle ile şahıs Bosna-Hersek/Saraybosna’da yakalanarak gözaltına alındı.

Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyal ve cihazlar ele geçirilmiş olup, adli bilişim incelemeleri ve soruşturma Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir."