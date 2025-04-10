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Hakkari - Otobüs ile tanker çarpıştı; 1 ölü, 9 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 11:54
  • Giriş: 10.04.2025 11:54
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:54
Kaynak: DHA
Hakkari - Otobüs ile tanker çarpıştı; 1 ölü, 9 yaralı

HAKKARİ’de otobüs ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada tanker şoförü Ramazan Güven öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş mevkisinde meydana geldi. Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden 34 SD 0721 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 27 ABG 551 plakalı yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)

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