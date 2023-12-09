Hakkari Valiliği'nden sürücülere kar uyarısı

Hakkari Valiliği, Durankaya Beldesi ve grup köy yollarının ulaşımının sağlandığı 2 nin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkiinde yoğun sis, kar yağışı ve yolda buzlanma etkili olduğu uyarısında bulundu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Durankaya Beldesi ve grup köy yollarının ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkiinde yoğun sis, kar yağışı ve yolda buzlanma etkili olmaktadır. Bölgede bulunan İl Özel İdaresi ekiplerimiz, etkili olan kar yağışına zamanında müdahalede bulunarak yolun, kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerin gerekmedikçe bu yol güzergahını kullanmamaları, Çukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü yol güzergahını kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları önem arz etmektedir."