Hakkari, Van ve Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Hakkari'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar dolayısıyla 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki dağlar ile Berçelan bölgesindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

Van'ın Başkale ilçesindeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Bölgede yaşayan yurttaşlar, mayısta yağan kar nedeniyle şaşırdıklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de kar nedeniyle Nemrut Dağı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanan bölgede ekipler, Nemrut Krater Gölü yolu kardan temizlendi.