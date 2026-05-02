Hakkari-Van yolu 22 gündür ulaşıma kapalı: Valiye 'sessizlik' tepkisi

Hakkari-Van karayolunda 11 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle kente 22 gündür ulaşım kısmi olarak sağlanıyor.

Halk, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamazken, geçişlerin kontrolü sağlandığı yolda ise daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle risk ve tehlike sürüyor.

Yurttaşlar, 22 gündür kentin kayyımı ve valisinin sessiz kalıp yol sorununun çözmemesine tepki gösterdi.

MA'da yer alan habere göre Arif Temel, heyelanın meydana gelmesinden sonra kentte hayatın durma noktasına geldiğini belirterek, “Yollar bozulduğundan beri yaşamımız iyice zorlaştı. Artık yol sorunun çözülmesini ve bu mağduriyetin gidermesini istiyoruz" dedi.

"BU VERGİYİ NİÇİN VERİYORUZ?"

Kemal Elmas, söz konusu yola bir çözüm bulunmamasına tepki göstererek, "Her şeye para var da neden bizim yollarımıza, halk hizmeti için para yok? Biz bu vergiyi niçin veriyoruz? Meclis bunun üzerinde dursun. Eğer 'Siz ikinci sınıf vatandaşımsınız' diyorlarsa desinler, biz de ona göre bir adım atalım. Bize 'imkan yok' diyorlar. Her şeye imkan var da neden Colemêrg'in yoluna, işsizliğine ve suyuna imkan yok?" dedi.

"BİR YOL AÇMAYI ÇOK GÖRÜYORLAR"

Kent sakinlerinin görmezden gelindiğini kaydeden Ali Dilek, "Bu halkın hepsi işsiz. Bize bir yol açmayı çok görüyorlar, bizi görmezden geliyorlar. Yol olmazsa biz nasıl ulaşım sağlayacağız? Türkiye’nin batısı için ne yapıyorlarsa bizim için de aynısını yapsınlar" diye belirtti.

"VALİ NEDEN SESSİZ?"

Valinin yol sorunu karşısında sessiz kalmasına tepki gösteren Mehmet Tekin, "Bu vali neden bizim için bir şey yapmıyor? Vali neden yolumuzun bir an önce yapılması için çaba sarf etmiyor? Valinin görevi bize hizmet etmek, yolumuzu ve suyumuzu yapmaktır. Cenazemiz oluyor, hastamız oluyor; Van’a, Gever’e gidemiyoruz. Vali neden buna sessiz kalıyor, neden saklanıyor?" dedi.