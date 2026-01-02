Hakkari ve Adana'da hava koşulları sebebiyle iş yerlerinin sundurması çöktü: 8 yaralı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde benzin istasyonu sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Derecik ilçesinde bulunan tek akaryakıt istasyonunun sundurması çöktü. Biriken karı temizlemek için görevlilerin üzerine çıktığı sundurma kar ve üzerinde bulunan kişilerin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 8 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Hakkâri ve ilçelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde çığ meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman araçlar yollarda mahsur kaldı, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FIRTINA, İŞ YERİNİN SUNDURMASINI SÖKTÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir iş yerinin surdurması söküldü.

Kozan ilçesinde şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda bulunan bir iş yerinin surdurması, fırtınada bağlı olduğu yerden söküldü.

Yola doğru savrulan sundurma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen belediye ve polis ekipleri, yola savrulan parçaları toplayıp, sundurmayı da bulunduğu yere sabitledi.

Kentte fırtına etkisini sürdürüyor.

SUNDURMA NEDİR?

Herhangi bir kapı veya kapı görevi gören geçidin girişini, arkasını duvara vererek yapılan, güneş, yağmur, kar gibi etmenlerden koruyan küçük çatı demektir.