Hakkari ve iki ilçesinde eğitime kar engeli

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.

Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.