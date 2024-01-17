Hakkari’de 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 13 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışıyla birlikte merkezde 1 köy ve 1 mezra, Şemdinli’de 1 köy ve 6 mezra, Yüksekova’da ise 4 mezra yolu olmak üzere kapalı bulunan 13 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.