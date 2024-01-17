Hakkari’de 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 13 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışıyla birlikte merkezde 1 köy ve 1 mezra, Şemdinli’de 1 köy ve 6 mezra, Yüksekova’da ise 4 mezra yolu olmak üzere kapalı bulunan 13 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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