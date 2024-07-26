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Hakkari’de 2 bin 500 bağ ot yandı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2024 23:36
  • Giriş: 26.07.2024 23:36
  • Güncelleme: 26.07.2024 23:36
Kaynak: İHA
Hakkari’de 2 bin 500 bağ ot yandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500 bağ ot yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyünde meydana geldi. Servet Kaplan’a ait 2 bin 500 bağ ot, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bölgeye giden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin 500 bağ ot ise kullanılamaz hale geldi.
Kaplan ailesi, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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