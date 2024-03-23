Hakkari’de 23 yerleşim yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy, 15 mezra yolu olmak üzere 23 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Hafta başı belli aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapanan 8 köy ve 15 mezranın yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari kent merkezinde ise öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.