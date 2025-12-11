Hakkari’de 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son günlerde yaşanan gıda zehirlenme vakaları Türkiye’de gıda güvenliğini tartıştırır hale getirirken bunun son örneği Hakkari'de yaşandı.

Yüksekova'da 28 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından yaşları 12 ila 14 arasında değişen öğrencilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görüldü.

Durumun öğretmenler tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından 28 öğrenci tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, şüphelerin etkinlikte tüketilen yiyecekler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Yetkililer, kesin sonucun laboratuvar testlerinin ardından netleşeceğini ifade etti.