Hakkari’de 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy ve 41 mezra, Derecik ilçesinde 2 köy ve 1 mezra, Yüksekova ilçesinde 58 köy ve 79 mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 69 mezra olmak üzere toplam 94 köy ve 190 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kente merkezinde 1 etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oluyor.

16 köy ve 41 mezra, Derecik ilçesinde 2 köy ve 1 mezra, Yüksekova ilçesinde 58 köy ve 79 mezra, Şemdinli ilçesinde 18 köy ve 69 mezra olmak üzere toplam 94 köy ve 190 mezra yolunun ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, hafta sonu boyunca yağışların devam edeceği kentte, sürücülerin dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmaması konusunda yetkililer uyarı yaptı.