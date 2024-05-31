Hakkari’de 3 bin 823 öğrenci LGS’ye girecek

Hakkari’de 2 oturum şeklinde yapılacak LGS’ye 3 bin 823 öğrencinin katılacağı belirtildi.

2 Haziran Pazar günü LGS’nin biri evde eğitim gören öğrenci salonu olmak üzere toplam 213 salonda yapılacağı belirtildi.

3 bin 823 öğrencinin katılımı ve 475 öğretmenin görevlendirilmesiyle gerçekleştirilecek LGS öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sait Ediş başkanlığında sınava hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari’de hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirten Şube Müdürü Sait Ediş, başarılı bir sınav süreci geçirilmesi temennisiyle sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.