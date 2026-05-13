Hakkâri’de 3 yıl önce yapılan kanal çöktü: Köylüler susuz kaldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Örnekköy’de 2023 yılında yapılan yeni su kanalı kısa sürede çöktü.

Yıllarca kullanılan eski kanalın yerine inşa edilen kanalın artık kullanılamaz hâle geldiğini belirten köylüler, “Kamu kaynakları boşa harcandı, köylü susuz bırakıldı” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 70 haneli, 300 nufüslu Örnekköy su kanalının çökmesi nedeniyle susuz kaldı. Köylülerin aktardığına göre 40 yıl önce yapılan eski su kanalının yerine inşa edilen yeni su kanalının 3 yılda çökerek kullanılmaz hale gelmesi yurttaşı canından bezdirdi. 2023 yılında çökmeye başlayan kanal 2026 yılında tamamen kullanılmaz hale geldi.

Köy sakinlerinden Ali Yiğit, şöyle konuştu:

"Kamu kaynakları bu şekilde heba edilmemelidir. Bu noktada il özel idaresi, yetkili kurumlar ve ilgili birimler sorumludur. Bu müteahhitler hakkında bir an önce idari işlemler başlatılmalıdır. Yapılan işin sonucu ortada. Sağlam yapılması gereken su kanalı yerine adeta sadece kum dökülmüş. Burada neredeyse hiç beton yok. Bu kanalların en az 10-15 yıl dayanması gerekiyordu ama maalesef bir yıl bile dayanamadı. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir çalışma? Bu usulsüzlüğü yapanlar hesap vermelidir. Köylü mağdur oldu. İnsanlar artık tarlasını da hayvanını da sulayamıyor."

"TAMAMEN KUMDAN, HİÇ BETON KULLANILMAMIŞ"

Muhtar Ayhan Ak ise kanalın yapımında gerekli malzemenin kullanılmadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"3 sene önce bu kanal yapıldı. Kanalın iki tarafı da çökmüş durumda. Çünkü tamamen kumdan ibaret yapılmış, beton hiç kullanılmamış. Görüntülerde de açıkça görülüyor. Oysa bu sene su bol olacak diye çok sevinmiştik. Kar, yağmur yağdı, sulamayı iyi yapacağız diye düşünüyorduk. Ama maalesef bu kanaldan bu sene hiç yararlanamayacağız. Daha önce teknik ekiplerin gelip inceleme yapması için başvuruda bulundum ama maalesef gelen olmadı, kimse bakmadı. Tarım müdürlüğü gelip bize 'Fide alın, ekim yapın' diyor. Biz de aldık, ektik ama neyle sulayacağız? Su lazım. Susuz yerde üretim olur mu?"

"YENİDEN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Köy sakinlerinden Hayrettin Sala da yıllardır kullanılan eski kanalın ihtiyaçlarını karşıladığını ancak yeni kanal sonrası mağdur olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim su kanalımız 40 yıl önce yapılmıştı ve az da olsa ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Ama maalesef bu yeni kanal yapıldıktan sonra hiçbir ihtiyacımız giderilemedi. Köy halkı olarak bunun yeniden yapılmasını talep ediyoruz. Zaten son 2-3 yıldır su sıkıntısı vardı. Bu yıl su bol olunca sevinmiştik ama maalesef yine sudan yararlanamayacağız. Vatandaşın vergileriyle yapılan bir işin bu kadar dayanıksız yapılması bizi üzüyor. Biz bunu hak etmiyoruz."

Köy sakinleri ve muhtar, daha önce ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak kanalın onarımı ya da yeniden yapılmasına ilişkin herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti.