Hakkari’de 31 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 31 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Dün etkili olan ve birçok köy ile mezra yolunun kapanmasına neden olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

İl genelinde kapalı bulunan 9 köy ve 22 mezra yolunun açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.