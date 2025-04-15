Hakkari’de 37 köy yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber olan ekipler, 37 yerleşim yerine ulaşımı yeniden sağlamak adına büyük bir özveriyle mücadele ediyor.