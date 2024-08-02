Hakkari’de 90’ları andıran uygulama

Haber Merkezi

Hakkari Yüksekova’da polislerin gözaltına aldığı gençlerin saatler sonra kent merkezine kilometrelerce uzaklıkta bulunan farklı noktalarda darbedilmiş halde bırakıldığı iddia edildi.

İlçede önceki akşam saatlerinde polisler birçok mahalleyi abluka altında aldı. Polisler, Kışla mahallesinde U.Ş., R.T., C.Ö., A.Y., B.C., D.D., A.B. ve M.S. adlı gençleri kimlik kontrolünün ardından gözaltına aldı. Emniyete başvuran aile ve avukatlara, “Çocuklarınız burada değil, birimlerimiz tarafından gözaltına alınan ve şube birimlerimize gözaltı konusunda getirilen hiçbir yurttaş bulunmamakta” yanıtı verildi.

MA'nın haberine göre gençler, saat 03.30 sıralarında ilçeye kilometrelerce uzaklıkta bulunan farklı noktalara bırakıldı. Gençlerin gözaltında darbedildiği öne sürüldü. İddilara ilişkin açıklama yapan DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, "Yüksekova’da 31 Temmuz 2024 akşamı polisler tarafından hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan gençler, insan hakları ihlaline ve işkenceye maruz kalmıştır. Bu durum, sistematik şiddetin ve hukuk dışı uygulamaların ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir. Bu işkence kabul edilemez. Ayrıca, hukuk dışına çıkan kolluk güçleri hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve cezasızlığa İçişleri Bakanlığı da son vermelidir" çağrısı yaptı. Bartın yine Dem Parti’den Vezir Parlak ve Onur Düşünmez’le iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve kamu görevlilieri hakkında inceleme talep etti.