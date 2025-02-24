Hakkari’de ağaçlar buz tuttu
Kaynak: İHA
Hakkari’de gece saatlerinde havanın sıfırın altına düşmesiyle ağaçlar buz tuttu.
Hakkari’nin Biçer Mahallesi’nde ağaçların soğuk hava nedeniyle buz tutması, kartpostalları aratmayan manzaralar oluşturdu.
Sabah erken saatlerinde vatandaşlar kırağıyla kaplanmış ve buz tutmuş ağaçların eşsiz görüntüsünü paylaştı.
Dondurucu soğukların ciddi boyutlara ulaştığını belirten Hakkarililer, akşamları kombileri 60 dereceye çıkartmalarına rağmen yeteri kadar ısınmadıklarını belirttiler.