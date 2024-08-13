Hakkari’de anız yangını

Hakkari’de bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keklik Pınar Mahallesi’nde bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artması ile anız yangınlarının çoğalacağını söyleyerek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.