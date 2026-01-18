‘Hakkari’de Bir Mevsim’ dayanışma için perdede

Yunis ALAÇAM

Sinema TV Sendikası, kamera arkası emekçileriyle dayanışmayı büyütmek için 8 Şubat’ta film gösterimi düzenliyor.

Sendika, 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.30’da İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde “Hakkari’de Bir Mevsim” filminin gösterimini gerçekleştirecek.

Etkinlik, sektör emekçilerinin bir araya gelmesini sağlamak ve ekonomik zorluklarla ayakta kalmaya çalışan sendikaya destek olmak amacıyla organize ediliyor. Sendika, 10 yıldır sinema ve televizyon sektöründe çalışma saatlerinin ve koşullarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi için mücadele ediyor. Gösterime katılmak için info@sinematvsendikasi.org adresinden sendikaya ulaşabilirsiniz.