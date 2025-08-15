Hakkari’de çocuğa şiddete suç duyurusu

Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 15.08.2025 05:00
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Hakkari'de çocuğa şiddet uygulayan uzman çavuş İbrahim Sarı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hakkari'de, uzman çavuş İbrahim Sarı’nın bisiklet sürerken eşine çarpıp düşürdüğü iddiasıyla bir çocuğu şiddete maruz bıraktığı öne sürüldü.

MA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan çocuğun bileğinin kırıldığı belirtilirken, aile İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurup hukuki destek talep etti. Başvuru üzerine İHD ve ÖHD, uzman çavuş hakkında suç duyurusunda bulundu.

