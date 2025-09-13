Hakkari’de iş cinayeti: Makine ile kamyon arasında sıkışan operatör öldü!

Hakkari’de bulunan bir kum ocağında çalışan Servet Arslan isimli operatör, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yüksekova ilçesinde bulunan bir kum ocağı şantiyesinde meydana gelen iş cinayetinde, iş makinesi operatörü Servet Arslan’a aracının bakımını yaptığı esnada geri geri gelen bir kamyon çarptı.

İş makinesi ile kamyon arasında sıkışan Arslan, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede Arslan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Arslan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan olayın ardından kaçan ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.