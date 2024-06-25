Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 446 adet kaçak cep telefonu, 30 adet şarj kablosu, 30 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları neticesinde bir araç durdurulmuş ve araçta yapılan arama sonucunda 446 adet kaçak cep telefonu, 30 adet şarj kablosu, 30 adet şarj adaptörüne el konulmuş olup; 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.