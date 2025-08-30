Hakkari’de kadın dayanışması güçleniyor

Hakkari’de kadınların yaşamını doğrudan etkileyecek iki önemli adım atıldı. 29 Ağustos’da, 44 bin nüfuslu Şemdinli ilçesinde Kadın Emek ve Dayanışma Derneği (KED-DER) kapılarını açarken, İran’a sınır 4.500 nüfuslu Esendere’de ise belediyeye bağlı Kadın ve Aile Birimi hizmete başlayacak.

Her iki kurum da bölgedeki kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesi için mücadele ederken kadına yönelik şiddettin ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın sonlanmasını amaçlıyor. Hane ziyaretleri ile kadınlarla birbir iletişime geçmeyi hedefleyen kurumlar kadınların her alanda karşılaştığı güçlükleri görünür kılmayı ve çözüm üretmeyi hedefliyor.

Bu adımların arkasında, 2018 yılında kurulan Yüksekova Kadın Derneği (YUKADER) yer alıyor. YUKADER, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik alanlarda etkin rol almasını sağlamak için uzun yıllardır sahada çalışıyor.

“KADINLARIN EMEĞİ GÖRÜNÜR HALE GELDİKÇE TOPLUMSAL BARIŞ DA KALICI OLUR”

Açılışta konuşan KED-DER Başkanı Medya Zerender, “Şemdinli’de kadın derneği kurma hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi sıra umutlarımızı yükseltme ve mücadelemizi örme zamanıdır” dedi. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ise kadınların güçlenmesinin tüm toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, “Kadınların emeği görünür hale geldikçe toplumsal barış, refah ve huzur da kalıcı olur” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Yönetimler Uzmanı Zelal Yalçın, yerel yönetimlerin eşitlik politikalarını hayata geçirmedeki önemine dikkat çekerek, kadınların örgütlü mücadelesinin esas olduğuna değindi. Yalçın, “Jin, Jiyan, Azadi (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sadece bir slogan değil, kadınların mücadelesinin ve varoluşunun somutlaşmış halidir” diye konuştu.