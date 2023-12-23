Hakkari’de kamyonet şarampole düştü, mahsur kalan 3 kişiyi ekipler kurtardı

Hakkari’nin Geçitli köyü yakınlarında bir kamyonet yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle şarampole düştü. Mahsur kalan sürücü ve 2 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, kamyonet de iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ajans Haberleri 23.12.2023 23:39 Giriş: 23.12.2023 23:39

Güncelleme: 23.12.2023 23:40 Kaynak: İHA

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Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, bir taraftan kapanan köy ve mezra yollarını açmaya çalışırken diğer taraftan ise yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yolda kalan sürücülere yardımcı oluyor. Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünden şehir merkezine seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek yoldan çıktı. Durumun İl Özel İdaresine bağlı Geçitli Şantiye Şefliğine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak mahsur kalan sürücü ve beraberindeki 2 kişiyi kurtardı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yoldan çıkan aracı da iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.