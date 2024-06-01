Hakkari’de kamyonetin motoruna giren yılan güçlükle çıkartıldı

Hakkari’de bir kamyonetin motoruna giren 1,5 metrelik yılan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı Ceylanlı köyünde meydana geldi. Kamyonetin motor kısmına giren yılanı çıkaramayan araç sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere haber verdi.

Köye giden Hakkari Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Biyosidal ekipleri aracın motoruna giren yılanı çıkaramayınca, kontrollü bir şekilde Hakkari İtfaiye Müdürlüğü’ne getirildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Araç sahibi ise belediye ekiplerine teşekkür ederek köyüne döndü.