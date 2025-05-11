Hakkari’de kar tünelleri arasında zorlu ulaşım mücadelesi

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçesinde bulunan 3200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarında kepçe ile ilerlemekte zorlanılan noktalarda ekskavatör devreye giriyor. Ekipler, adeta kar tünellerini andıran yolda metrelerce karın arasında dikkatle çalışarak ilerliyor.