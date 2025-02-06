Hakkari’de kar yağışı: 168 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari'de, ekiplerin de birçok noktada karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Karla kaplanan caddeler kürekli kar timleri tarafından temizlenirken, kent merkezinde kar kalınlığı ise 40 santimetreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 66 köy ve 102 mezra yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yolların yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.