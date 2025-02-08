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Hakkari’de kartpostallık görüntüler

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 13:30
  • Giriş: 08.02.2025 13:30
  • Güncelleme: 08.02.2025 13:31
Kaynak: İHA
Hakkari’de kartpostallık görüntüler

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hakkari şehir merkezinde kar yağışının ardından karla kaplanan sokaklar, parklar ve tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplanan şehirde yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı. Özellikle yüksek kesimlerde ve doğal alanlarda kar manzaraları, fotoğraf tutkunlarını cezbetti. Kar yağışının ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte dışarı çıkan bölge halkı, kışın güzelliğini gezerek çıkardı.
Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde bölgede soğuk havanın devam edeceğini belirttiler.

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